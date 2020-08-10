Trap Girne Kupası tamamlandı

KKTC.Atıcılık Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Trap Girne Kupası, 08-09 Ağustos Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki günde gerçekleştirilen 125 atışla tamamlandı.

Müsabaka, Gönyeli kenti baraj bölgesinde bulunan Özer Boyacı Trap-Skeet Poligonunda organize edildi.

Müsabaka ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik teknik kuralları çerçevesinde gerçekleştiriliriken, müsabaka süresince atıcı sporcuları sıcak ve rüzgarlı hava şartlarının uçuşlarını olumsuz yönde etkilediği plak hedeflere başarılı atışlar yaptılar.

Trap Girne Kupasının tamamlanması ile 2020 faaliyet sezonunun Olimpik Trap ve Skeet branşlarında ikişer müsabaka yapıldı ve Büyük Erkekler kategorisi A ve B sınıfı atıcı sporcularının sezon ortası başarı sıralamaları alınan sonuçlara göre yenilenecek.