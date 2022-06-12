Türkiye A Milli Takım 3'te 3 yaptı

Türkiye A Milli Takım 3'te 3 yaptı
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Türkiye A Milli Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynanan mücadelede deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

Lüksemburg Stadı'nda oynanan maçta millilere galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P) ve 76. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğini sürdürdü.

A Milli Takım, 14 Haziran Salı günü Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya'yı ağırlayacak.

Puan durumu

1 - Türkiye - 9 puan


2 - Lüksemburg - 6 puan


3 - Faroe Adaları - 3 puan


4 - Litvanya - 0 puan

Türkiye A Milli Takım'ın kalan maçları

14/06/2022 | Türkiye - Litvanya


22/09/2022 | Türkiye - Lüksemburg


25/09/2022 | Faroe Adaları - Türkiye

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