Türkiye A Milliler Dünya Kupası'na zaferle başladı

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde Japonya ile karşı karşıya geldi.

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçının ilk bölümünde Japonya'nın top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Melih ve Cedi Osman'ın basketleriyle 2. dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Türkiye, Ersan'ın da devreye girmesiyle dış atışlarda sayılar bulmaya devam etti ve 7. dakikada farkı 15 sayıya (23-8) çıkardı. A Milli Takım, Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle 1. periyodu 28-12 önde geçti.

Sarıca: Kolay kazandık ama oyuncularım çok iyi oynadı

Karşılaşmanın 2. periyoduna Ersan ile etkili başlayan Türkiye, 12. dakikada 31-13 üstünlük yakaladı. Rakibin alan savunması karşısında zorlanmaya başlayan milliler, hücumda ve savunmada düşüş yaşadı ve 16. dakikada farkın 11 sayıya (37-26) inmesini engelleyemedi. Melih'in üç sayılık basketleriyle tekrar etkili olan Türkiye, son dakika içinde top kayıpları yaşasa da ilk yarıyı 47-35 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısının ilk 2,5 dakikalık bölümünde her iki ekip isabet kaydedemedi. Hücumda ve savunmada ritmi elinde tutan milli takım, Japonya'nın ısrarlı alan savunmasını Doğuş ve Cedi Osman ile deldi. Ersan ve Furkan ile pota altında sayılar bulmaya devam eden Türkiye, 3. periyot sonunda 18 sayılık üstünlük (67-49) üstünlük yakaladı.

A Milli Takım, maçın sonuna kadar kontrolü elinde tuttu. Zaman zaman temposu düşen son periyotta rahat oyununu sürdüren ayı-yıldızlılar karşılaşmayı 86-67 kazanarak grup mücadelesine galibiyetle başladı.

Maçın adamı Ersan İlyasova

A Milli Takım adına Japonya karşısında en etkili performansı Ersan İlyasova sergiledi.

Karşılaşmada 17 sayı üreten Ersan, 9 ribaunt ve 3 asistlik performans gösterdi.

Melih Mahmutoğlu ise ürettiği 17 sayıyla takımın skorer oyuncularından biri oldu. Millilerin oyun kurucusu Doğuş Balbay, yaptığı 8 asistle süre aldığı 20 dakikalık bölümde takımını iyi organize etti. Tecrübeli oyuncu, aldığı 6 ribauntla da pota altında etkili oldu.

Wilbekin oynamadı

Milli takımda sakatlığı sonrası henüz hazır olmayan Scottie Wilbekin, süre almadı.

A Milli Takım'da ayrıca Ege Arar, başantrenör Ufuk Sarıca tarafından tercih edilmedi.

Ay-yıldızlılar, E Grubu'ndaki ikinci maçını 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da turnuvanın favori takımlarından ABD ile yapacak.