Türkiye'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

24 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)