Türkiye'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
24 Ocak Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
25 Ocak Cumartesi:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
26 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)