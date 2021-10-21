Türkiye'de MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Türkiye'de Merkez Hakem Kurulu'nda başkan yardımcısı Metin Tokat'ın ardından başkan Serdar Tatlı da istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu istifayı kabul edip etmediğiyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak Tatlı istifasını verdi.

HAKEMLERE SMS ATARAK DUYURDU

Eski hakem Deniz Çoban, Serdar Tatlı'nın hakemlere SMS göndererek istifa ettiğini duyurdu. Tatlı'nın mesajında, "Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibariyle TFF Yönetim Kuruluna istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu.

21 YILDA 14 KEZ BAŞKAN DEĞİŞTİ

Son 21 yılda Merkez Hakem Kurulu Başkanı 14 kez değişti.



2000-2004 Bülent Yavuz

2004-2005 Sabri Çelik

2005-2006 Ufuk Özerten

2006-2007 Mustafa Çulcu

2007-2008 Hilmi Ok2008-2011 Oğuz Sarvan

2011-2012 Yusuf Namoğlu



2012-2014 Zekeriya Alp2014-2015 Yusuf Namoğlu2015-2016 Kuddusi Müftüoğlu2016-2019 Yusuf Namoğlu2019 Şubat-2019 Temmuz Sabri Çelik2019-2020 Zekeriya Alp2020-2021 Serdar TatlıBu sürede Yusuf Namoğlu 3 kez, Zekeriya Alp ve Sabri Çelik 2’şer kez farklı dönemlerde görev yaptı.