Türkiye ilk yenilgisini aldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında ilk yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı: 2-1 .

A Milli Futbol Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Milli takımın geçtiğimiz cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ı ilk 11'de tercih etti.

Maça istediği gibi giremeyen milliler, Sigurdsson'un 21 ve 31. dakikalarda attığı gollerle 2-0 geriye düştü. 40. dakikada sahneye çıkan Dorukhan Toköz, kafa golüyle A Milli Takım'ı soyunma odasına umutlu götürdü. İkinci yarıda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün de girişiyle gol için baskısını arttıran ay yıldızlılar, buna karşın aradığı golü bulamayınca İzlanda maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla 9 puanda kalan A Milli Takım, averajla Fransa'nın gerisinde 2. sıraya geriledi.