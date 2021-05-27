Türkiye Süper Lig'e son bilet Altay'ın

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyen Altay ile Yılport Samsunspor'u geçen Altınordu, finalde Süper Lig'e çıkan son takımı belirlemek için karşı karşıya geldi. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı da orta saha mücadelesi şeklinde geçerken kontrollü oynayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Uzun süre takımların eşitliği bozamadığı müsabakanın 89. dakikasında Altay'dan gol kralı Marco Filipe Lopes Paixao sahneye çıktı. Portekizli futbolcu, son dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca İzmir'in siyah-beyazlı takımı, sahadan 1-0 galip ayrılarak Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu ilk 2'de bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor'un ardından üçüncü ve son takım oldu.

Paixao, sezonu 25 golle tamamladı

Spor Toto 1. Lig'in son 3 sezonki gol kralı Portekizli Paixao, bu sezonu 25 golle bitirdi.

Ligde normal sezonda 22 kez fileleri havalandırarak 3. kez üst üste gol krallığı tacını takan 36 yaşındaki futbolcu, play-off'ta da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Portekizli oyuncu, Spor Toto 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu toplamda 25 golle tamamladı.

Paixao, ayrıca 2018-2019 sezonundan bu yana Altınordu'ya karşı 7. maçında 8. golünü kaydetti.

Altay 18 yıl sonra Süper Lig'de

Altınordu’yu mağlup ederek mutlu sona ulaşan Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

En son 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan siyah-beyazlı ekip, 6. kez mücadele ettiği play-off'ta ilk kez Süper Lig vizesi aldı.

İzmir temsilcisi 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal'ın ardından 2020-2021 sezonunda da son 2 maçta göreve gelen Mustafa Denizli yönetiminde 4. kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.

Daha önce Çaykur Rizespor'u doğrudan Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'la aynı başarıyı gösterdi.

"Büyük Mustafa" omuzlarda

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Altaylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde Süper Lig'e çıkmayı kutlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra yedek kulübesine gelerek teknik direktör Mustafa Denizli'yi omuzlara aldı. Karşılaşmaya davetli siyah-beyazlı taraftarlar da bu sırada "Büyük Mustafa" diye tezahüratta bulundu.

Futbolcular ile taraftarlar, karşılıklı "Siyah, beyaz şampiyon Altay" şeklinde tezahürat yaptı.

Penaltı serisi sona erdi

TFF 1. Lig play-off finalinde 6 sezonluk penaltı serisi sona erdi.

TFF 1. Lig'de son olarak 2013-2014 sezonu play-off finalinde Mersin İdmanyurdu, Samsunspor'u normal sürede 2-0 yenerek Süper Lig'e çıktı. Ardından sırasıyla oynanan Samsunspor-Antalyaspor (1-4), Alanyaspor-Adana Demirspor (3-1), Eskişehirspor-Göztepe (2-3), Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-5), Hatayspor-Gaziantep (3-5) ve Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5-6) final maçlarında kazanan ekibi penaltılar belirledi.

Altınordu ile Altay arasındaki final maçında kazanan normal sürede belirlenirken 6 sezonun seri penaltı serisi de sonlandı.

Altay kupasını aldı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu katıldı.

Kupayı, Bakan Kasapoğlu ile Başkan Bozgeyik, Altay kaptanı İbrahim Öztürk'e verdi.

Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra takım halinde kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, kupa töreninin ardından kupayla tribündeki taraftarlarını selamladı ve sevincini paylaştı.

Altay Teknik Direktörü Denizli: Altay layık olduğu yere geldi

Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Altay'da böyle bir gün yaşamak benim için çok değerli." diyen Mustafa Denizli, "Bütün gençliğimin geçtiği bu camiada yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başkan, yöneticiler, teknik ekibim ve futbolcular, geldiğim günden itibaren hep bu günü düşlediler, beklediler. Ben de bekledim. Kendi adıma çok zor şartlarda hazırlandığımız maç oldu. Müthiş bir soğuk algınlığı var. Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Buna rağmen ayakta kalmaya çalıştım ve kaldım." ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun da iyi bir mücadele sergilediğini aktaran Denizli, "Rakibimiz de aynı amaç peşinde mücadele etti. Neticede aynı şehrin iki ekibi bir final oynadı. Altınordu benim futbola başladığım yıllarda Süper Lig'in iyi takımlardan biriydi. Yıllar sonra onlarla teknik adam olarak finalde karşı karşıya gelmek ayrıca heyecan verici." diye konuştu.

Mustafa Denizli, 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altay'ın layık olduğu yere geldiğini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın başarısının kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Denizli, "Çok farklı bir çalışma dönemi geçirdim. Bu çalışma böyle sonlanır ve taçlanırsa ömrüme ömür katar, aksi takdirde ömrümden ömür yer hissi vardı. O kadar üzerinde durdum. Şükürler olsun böyle bir final yaptık. Altay layık olduğu yere geldi. Yıllar önce bıraktığımda Altay bugün geldiği yerdeydi. Döndüm yine aynı yerde. Bundan daha büyük bir mutluluk herhalde olmaz." şeklinde görüş belirtti.

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Finaller, farklı hikayelerin olduğu maçlar

Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Hüseyin Eroğlu, "Hem yetiştiricilik yaparak hem de yarışarak dev bütçeli takımlar arasında finale gelmemiz güzel bir şey. İlk yarı kaçırdığımız golü sonuçlandırsaydık, en azından skor avantajını yakalasaydık maç bizim için daha farklı devam edebilirdi. İkinci yarı topa sahip olmamız gerekirken yapamadık, basit pas hataları yaptık. Rakibe maçın bitimine doğru 1-2 pozisyon verdik. Son bölümde kadromuzun derinliği çok yoktu ve aynı oyuncularla devam etmek zorundaydık. Atanın kazanacağı maç görüntüsündeydi. Biz hata yaptık, onlar attılar ve kazandılar. Bu anlamda üzgünüz." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Altay'ı tebrik ederek, "Finaller, farklı hikayelerin olduğu maçlar. Üzgünüz ama sezonu değerlendirdiğimizde aslında kimsenin buralara geleceğimizi tahmin etmediği bir sezon yaşandık. Birçok oyuncumuz sezon başında tanınmıyordu. Şu an hepsi tanınıyorlar. Bu da bizim için mutluluk verici. Transfer piyasasında birçok oyuncumun adı geçecek. Belki yarışı sonuçlandıramadık ama sonuçta yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Altay'a tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselen Altay Spor Kulübünü tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından play-off finalini kazanarak Süper Lig'e yükselen Altay'ın futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını tebrik ediyor, yeni sezonda üç kulübümüze de başarılar diliyorum."

Bakan Kasapoğlu'ndan Altay'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen Altay için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği Spor Toto 1. Lig play-off finalinde rakibi Altınordu'yu mağlup ederek Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Altay'ı kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve siyah beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Altay'a 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum. Altyapıya verdiği önemle Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Altınordu Kulübünü de finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum"