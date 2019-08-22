U12 Ligi'nde 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçların programı açıklandı. KTFF’den yapılan açıklamada karşılaşmaların başlama saatlerinde de değişikliğe gidildiği duyuruldu. Buna göre maçların başlama saati 17.00 ve 18.00 olarak yarım saat geriye alındı.

Program şöyle;

24 Ağustos 2019 Cumartesi

5.GRUP (GÖÇMENKÖY STADI)

17.00: Yenicami AK – Gençlik Gücü TSK

18.00: Çetinkaya TSK – Küçük Kaymaklı TSK

7.GRUP (DOĞANCI EMEK STADI)

17.00: Akçay SK – Lefke TSK

18.00: Binatlı YSK – Baf Ülkü Yurdu

25 Ağustos 2019 Pazar

1.GRUP (KARAOĞLANOĞLU ORHAN DURAL STADI)

17.00: Dikmen Gücü SK – Lapta TBSK

18.00: Karaoğlanoğlu SB – Merit Alsancak Yeşilova SK

4.GRUP (YENİBOĞAZİÇİ OSMAN ERGÜN MEHMET STADI)

17.00: Mormenekşe GBSK – Mağusa Türk Gücü

18.00: Yonpaş Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi DSK

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, 15:40