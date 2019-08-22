U12 Ligi'nde 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçların programı açıklandı. KTFF’den yapılan açıklamada karşılaşmaların başlama saatlerinde de değişikliğe gidildiği duyuruldu. Buna göre maçların başlama saati 17.00 ve 18.00 olarak yarım saat geriye alındı.
Program şöyle;
24 Ağustos 2019 Cumartesi
5.GRUP (GÖÇMENKÖY STADI)
17.00: Yenicami AK – Gençlik Gücü TSK
18.00: Çetinkaya TSK – Küçük Kaymaklı TSK
7.GRUP (DOĞANCI EMEK STADI)
17.00: Akçay SK – Lefke TSK
18.00: Binatlı YSK – Baf Ülkü Yurdu
25 Ağustos 2019 Pazar
1.GRUP (KARAOĞLANOĞLU ORHAN DURAL STADI)
17.00: Dikmen Gücü SK – Lapta TBSK
18.00: Karaoğlanoğlu SB – Merit Alsancak Yeşilova SK
4.GRUP (YENİBOĞAZİÇİ OSMAN ERGÜN MEHMET STADI)
17.00: Mormenekşe GBSK – Mağusa Türk Gücü
18.00: Yonpaş Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi DSKGüncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, 15:40