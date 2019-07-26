U12 Ligi'nde iki grupta değişiklik yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan U12 Ligi ile zorunlu sebeplerden ve futbolcuların az maç yapmasını engellemek amacıyla 2 grupta değişiklikler yapıldı. Ligde yer almayacağını KTFF'ye yazılı olarak bildiren 8.Grup temsilcisi Yenişehir'in yerine ilgili gruba 2.gruptan Dilekkaya dahil edildi. Daha önce 5'li grupta 2.Grup temsilcisi olarak yer alan Dilekkaya'nın gruptan ayrılmasıyla 2.Grup da 4'lü grup oldu.

KTFF U12 LİGİ GRUPLARI

1.GRUP

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ DİKMEN GÜCÜ SK LAPTA TBSK MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK KARAOĞLANOĞLU SB

2.GRUP

CİHANGİR GSK DEĞİRMENLİK SK ALAYKÖY GSK YILMAZKÖY SK

3.GRUP

GENÇLER BİRLİĞİ SK YENİ ERENKÖY TSK SİPAHİ TSK 1461 İSKELE TRABZONSPOR KARADENİZ 61 SB

4.GRUP

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ MORMENEKŞE GBSK YONPAŞ DUMLUPINAR TSK MARAŞ GSK YENİBOĞAZİÇİ DSK

5.GRUP

YENİCAMİ AK GENÇLİK GÜCÜ TSK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK GÖÇMENKÖY İYSK ÇETİNKAYA TSK

6.GRUP

DÜZKAYA KOSK ESENTEPE KKSK GİRNE HALK EVİ TÜRK OCAĞI LİMASOL

7.GRUP

BAF ÜLKÜ YURDU BİNATLI YSK LEFKE TSK BOSTANCI BAĞCIL SK AKÇAY SK

8.GRUP