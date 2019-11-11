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U21 Karması ilk çalışmasını yaptı

U21 Karması ilk çalışmasını yaptı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U21 Karması, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması ile oynayacağı Cumhuriyet Kupası maçı öncesi ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Hüseyin Kınacı nezaretinde yapılan çalışma Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası'nda gerçekleştirildi. U21 Karması ikinci antrenmanını yarın (12.11.2019 Salı) saat 15.00'te Girne Pia Bella Sahası'nda, son çalışmasını ise 13 Kasım Çarşamba günü saat 16.00'da Girne Acapulco Hotel Spor Tesisleri'nde gerçekleştirecek. KTFF ile LTTFF U21 karmaları arasında oynanacak Cumhuriyet Kupası maçı 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 16.00'da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanacak.

Kadroda şu isimler yer alıyor;

FUTBOLCU

TAKIM

Efe Erdem Karakaş

Küçük Kaymaklı TSK

Dursun Cem Ateş

Doğan Türk Birliği

Yıldıray Fenercioğlu

Maraş GSK

Mejdi Direniş

Merit Alsancak Yeşilova

Zihni Temelci

Cihangir GSK

Uvanç Recaioğlu

Çanakkale TSK

Hasan Akkuyu

Hamitköy ŞHSK

Barkın Özaşık

Küçük Kaymaklı TSK

Ali Savaşan

Doğan Türk Birliği

Emre Soytürk

Yonpaş Dumlupınar TSK

Cevdet Gürsel Alıcı

Türk Ocağı Limasol

İlker İnceler

Türk Ocağı Limasol

Nevzat Duran

Mağusa Türk Gücü

Yusuf Altıner

Mesarya SK

Hasan Ulukök

Yenicami AK

Fikret Yağcıoğlu

Göçmenköy İYSK

Mustafa Salk

Merit Alsancak Yeşilova

Arda Eren Metin

Doğan Türk Birliği

TEKNİK KADRO

GÖREV

Hüseyin Kınacı

Teknik Direktör

Bayram Dağgül

Yardımcı Antrenör

Hüseyin Kızmazoğlu

Yardımcı Antrenör

Hüseyin Mertol

Kaleci Antrenörü

Celal Avşar

Malzemeci

Lemi Ertüz

Malzemeci

Osman Vaiz

Fizyoterapist

Mehmet Avcı

İdari Menajer
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