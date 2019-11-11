U21 Karması ilk çalışmasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U21 Karması, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması ile oynayacağı Cumhuriyet Kupası maçı öncesi ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Hüseyin Kınacı nezaretinde yapılan çalışma Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası'nda gerçekleştirildi. U21 Karması ikinci antrenmanını yarın (12.11.2019 Salı) saat 15.00'te Girne Pia Bella Sahası'nda, son çalışmasını ise 13 Kasım Çarşamba günü saat 16.00'da Girne Acapulco Hotel Spor Tesisleri'nde gerçekleştirecek. KTFF ile LTTFF U21 karmaları arasında oynanacak Cumhuriyet Kupası maçı 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 16.00'da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanacak.

Kadroda şu isimler yer alıyor;