ÜNİLİG heyecanı başladı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz sezon hayata geçirilen ÜNİLİG heyecanı ön eleme maçları ile başladı. Geride bıraktığımız sezon mücadele eden ekiplere ek olarak bu sezon ön elemeden katılımın gerçekleştirileceği mücadelede ilk maç bu akşam (16 Kasım Salı) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Arucad arasında oynandı. Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibini 91-27 yenen UKÜ, elemelere galibiyetle başladı. UKÜ’ye galibiyet 20-6, 40-12, 65-23 ve 91-27’lik periyotlar sonunda geldi.

Elemelerde İsveç modeli uygulanacak

Federasyon tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan, üniversiteler arası rekabetin artırılması amaçlanan ve özellikle Başaran Spor Salonu’na geri dönüş açısından büyük önem taşıyan ÜNİLİG’in ön elemesinde beş takım yer alıyor. UKÜ, Arucad, Final Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yer aldığı ön eleme İsviçre modeli uygulanacak ve iki mağlubiyet alan takımlar elenecek.

Organizasyonda 17 Kasım Çarşamba günü saat 18.00’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Girne Üniversitesi ile Final Üniversitesi karşı karşıya gelecek. 19 Kasım Cuma günü ise yine aynı salonda ilk iki maçın mağlupları saat 18.00’de karşılaşacak.