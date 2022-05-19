Üniversiteler 3X3’te buluştu

Basketbolda 3X3 turnuvaları devam ederken, Basketbol Federasyonu, Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlenen turnuvada üniversiteler mücadele etti. Merkez Lefkoşa’da yer alan turnuva sonunda erkeklerde Rauf Denktaş Üniversitesi, kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi şampiyon oldu. Turnuvanın ardından düzenlenen törenle takımlara ödülleri Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından takdim edildi. Birinci olan RDÜ ve DAÜ elde ettikleri bu başarıyla Türkiye’de düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazanmış oldu. Turnuvada dereceler şu şekilde oluştu:

Erkekler

1. Rauf Denktaş Üniversitesi

2. Girne Amerikan Üniversitesi

3. Yakın Doğu Üniversitesi

Kadınlar

1. Doğu Akdeniz Üniversitesi

2. Girne Amerikan Üniversitesi

3. ARUCAD