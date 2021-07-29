Uyuşturucu ile mücadele futbolun parçası oluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ortak bir işbirliği çalışması gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Medi Vakfı Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Koldaş Medi, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve ekibine ziyarette bulundu.

Sertoğlu: “Amaçlarımızdan biri gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak”

Gerçekleşen işbirliği ile ilgili görüşlerini bildiren KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, özelde futbolun genelde ise sporun uyuşturucudan uzak durmak için en önemli unsur olduğunu ifade etti. Sertoğlu, kendilerinin KTFF olarak en önemli amaçlarından birinin futbol vasıtasıyla gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ifade ederek, “Spor yapan insan bunlara gerek duymaz, çünkü spor bir disiplin gerektirir. Vücuduna ve kendisine iyi bakmayan insan da sporun içerisinde barınamaz.”diye konuştu. Günümüzde Dipkarpaz’dan Lefke’ye kadar her yerde futbol topunun döndüğünü ve ülke gençliğine futbolun önemli bir hizmet sağladığını kaydeden Sertoğlu, “Gençlerimiz için biz her şeyi yaparız ve yapmaya da devam edeceğiz.”dedi.

KTFF’de gerçekleşen görüşmede KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Başkanı Osman Ercen, KTFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Bağımlılıklarla Mücadele Derneği başkanı İsmet Koldaş Medi, KTFF Eğitim Sorumlusu Serhat Deniz, KTFF Altyapılar Sorumlusu Hüseyin Kınacı ve LTTFF KKTC temsilcisi Kemal Köseoğlu yer aldı.