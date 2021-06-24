Vadili’de Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı.
BTM 1’inci Ligi ekiplerinden Vadili Spor Kulübü’nün, 19/06/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da, başkanlık için tek aday olan Menderes Aktaş’ın, üyeler tarafından oy birliği Kulüp başkanlığına getirilmesinin ardından, 21/06/2021 Pazartesi günü Yönetim kurulu ilk toplantısı gerçekleştirdi.
Yapılan ilk toplantının ardından, Yönetim kurulu görev dağılımları da yapıldı.
Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle;
Menderes Aktaş
Başkan
Hüseyin Tulu
As Başkan
Ömer Pala
Genel Sekreter
Serdar Şimşek
KTFF Sorumlusu
Mustafa Kaya
KTFF Sorumlusu / Alt Yapı (U7-U9)
Dündar Gürpınar
Musahip
Orsan Ülgener
Muhasip
Ahmet Örses
Tesisler Sorumlusu
Savaş Şimşek
Taner Samacıoğlu
Sportif Direktör / Basın
Arkın Kasaoğlu
A Takım Sorumlusu
Osman Osmanoğlu
A Takım Sorumlusu
Ejder Şimşek
Alta Yapı Koordinatörü
Hasan Kalkaner
Alt yapı Sorumlusu (U15- U17)
Serdar Özer
Alt yapı Sorumlusu (U15- U17)
Serdar Şimşek
Alt yapı Sorumlusu (U10- U12)
Mustafa Zahteroğulları
Alt yapı Sorumlusu (U10- U12)
Kemal Özuğurlu
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