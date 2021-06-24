Vadili’de Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı.

BTM 1’inci Ligi ekiplerinden Vadili Spor Kulübü’nün, 19/06/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da, başkanlık için tek aday olan Menderes Aktaş’ın, üyeler tarafından oy birliği Kulüp başkanlığına getirilmesinin ardından, 21/06/2021 Pazartesi günü Yönetim kurulu ilk toplantısı gerçekleştirdi.

Yapılan ilk toplantının ardından, Yönetim kurulu görev dağılımları da yapıldı.

Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle;

Menderes Aktaş

Başkan

Hüseyin Tulu

As Başkan

Ömer Pala

Genel Sekreter

Serdar Şimşek

KTFF Sorumlusu

Mustafa Kaya

KTFF Sorumlusu / Alt Yapı (U7-U9)

Dündar Gürpınar

Musahip

Orsan Ülgener

Muhasip

Ahmet Örses

Tesisler Sorumlusu

Savaş Şimşek

Tesisler Sorumlusu

Taner Samacıoğlu

Sportif Direktör / Basın

Arkın Kasaoğlu

A Takım Sorumlusu

Osman Osmanoğlu

A Takım Sorumlusu

Ejder Şimşek

Alta Yapı Koordinatörü

Hasan Kalkaner

Alt yapı Sorumlusu (U15- U17)

Serdar Özer

Alt yapı Sorumlusu (U15- U17)

Serdar Şimşek

Alt yapı Sorumlusu (U10- U12)

Mustafa Zahteroğulları

Alt yapı Sorumlusu (U10- U12)

Kemal Özuğurlu

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