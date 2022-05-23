VakıfBank 5. kez Avrupa'nın zirvesinde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenen sarı-siyahlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018'in ardından 2022 yılında da şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-siyahlı takım, daha önce 3 kez de şampiyonluğu finalde kaybetti.

Maç sonunda büyük sevinç

VakıfBank'ın oyuncu ve teknik heyeti maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Son sayının ardından saha içinde toplanan oyuncular ile teknik heyet, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.

Sarı-siyahlılar, sevinçlerini karşılaşmayı salonda takip eden Türk voleybolseverlerle paylaştı.

Uluslararası arenadaki 11. kupa

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank, bu arenada 11. kupasını kaldırdı.

Sarı-siyahlı ekip, tarihinde 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Challenge Kupası ve 1 CEV Top Teams Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım

VakıfBank, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni formatta en fazla şampiyon olan takım unvanını elde etti.

Sarı-siyahlı takım, daha önce 4 şampiyonlukla İtalya ekibi Volley Bergamo ile paylaştığı bu unvanın tek sahibi oldu.

Ligde bu sezon 8. kez finalde boy gösteren VakıfBank, bu kulvarda da rekoru elinde bulunduruyor.

Öte yandan VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da 4 şampiyonluk ile kupayı en çok müzesine götüren takım unvanını taşıyor.

Son 11 sezonda kupa 7 kez Türk takımlarının

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını kazandı.

Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de sona erdi.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

İtalya'nın Treviso kentinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını kaldıran VakıfBank, 2018 yılında da Romanya'nın başkenti Bükreş'de düzenlenen Dörtlü Final'de de şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, bu sezon da Ljubljana'da gerçekleştirilen Süper Final'de Imoco Volley'i mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Sezonu 5 kupayla tamamladı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ni kazanarak sezonu 5 kupayla kapatma hedefini gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlı takım, bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley, Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon olma başarısı gösterdi.

VakıfBank, 2012-2013 sezonunda da söz konusu 5 kupayı kazanmıştı.

Imoco Volley'den rövanşı aldı

VakıfBank, geçen yıl şampiyonluğu finalde kaybettiği Imoco Volley'den rövanşı aldı.

Sarı-siyahlı takım, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde rakibi ile oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde etti.

Vakıfbank ayrıca bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşılaştığı Imoco Volley'i yenerek kupanın sahibi olmuştu.

Guidetti yönetiminde 23 kupa

VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 23. kupasını elde etti.

Sarı-siyahlı takım, 2008-2009 sezonundan bu yana görev yapan Guidetti ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Şampiyonlar Liginde şampiyon olması dolayısıyla Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncularla telefonda görüşerek tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerini de ekledi.

Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley'i yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 5. kez CEV Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan sarı-siyahlı temsilcimizin sporcu, teknik heyet ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Gururumuz olan VakıfBank Kulübüne gelecekte katılacağı turnuvalarda başarılarının devamını diliyorum."

Başantrenör Guidetti: Gerçekten muazzam bir mücadele ortaya koyduk

Takımın başantrenörü Giovanni Guidetti ile sarı-siyahlı oyuncular, şampiyonluk maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Guidetti, kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öncellikle böyle bir takıma sahip olduğum için çok mutlu ve müteşekkirim. Gerçekten muazzam bir mücadele ortaya koyduk. Takım olarak mücadele ettik ve sonunda da şampiyon olduk." dedi.

İtalyan başantrenör, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olmalarıyla ilgili soru üzerine, "Rekorları düşünmüyorum, takımımızı düşünüyorum. Dördüncü sette 9-3 gerideydik. Başka takım olsa belki tie-break setini beklerdi. Ancak hiç pes etmeyen ve dayanıklılığı olan bir takımım var. Ben bunu düşünüyorum." diye konuştu.

Finalde karşılaştıkları Imoco Volley'in iyi bir takım olduğunu anlatan Guidetti, "İki takım da çok güçlüydü. Bence birinci set başka, ikinci set başka bir bölümdü. Sonunda kazanan olduğumuz için mutluyum. Bugün Avrupa'nın dört bir yanından gelmiş Türk seyirciler vardı. Türkiye'de de salonlarımız doluyor. Onlar geldiği için biz daha iyi oynuyoruz. Onları bu ilgisi bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Guidetti'ye sulu kutlama

VakıfBank'ın teknik heyeti, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada Giovanni Guidetti'yi suyla ıslatarak şampiyonluğu kutladı.

Teknik heyetteki isimlere sarılarak şampiyonluğu kutlayan Guidetti, "İşte bu Vakıfbank ve Vakıfbank için çalışan insanlar. Onlar olmadan kesinlikle olmazdı. Harikalar." açıklamasında bulundu.

Zehra Güneş: "Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum"

VakıfBank'ın milli oyuncusu Zehra Güneş, bu sezon tüm hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Beşinci kupayı kaldırıp Türkiye'ye dönmek bize çok mutluluk ve gurur veriyor. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda aldığımız madalyalardan sonra Anadolu Efes'in şampiyonluğu ile bizim şampiyonluğumuz geldi. Ülkemize bu yakışırdı. Tüylerim diken diken oldu. Çok mutluyum. Söz verdiğimiz gibi, İstanbul'u, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek dönüyoruz. Umarım bu milli takımın başarısıyla devam eder ve hedeflerimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Her maça konsantre olarak çıktıklarını anlatan Zehra Güneş, "Bugün gerçekten eğlenerek, disiplinden kopmayarak oynamaya çalıştık. Hedefimize ulaştık. Bu takıma sezonu 5 kupayla kapatmak yaraşırdı. Çünkü çok zor zamanlardan geçtik. Geri dönüşlerimiz unutulmazdı. Bu takımla unutamayacağım bir sezon yaşadım. Hepsini tebrik ediyorum ve hepsini çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Melis Gürkaynak: "Çok gururluyuz"

VakıfBank Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Bu sene 5 kupa hedefimiz vardı. Beşinciyi de aldık. Ülkemize bu kupaları getirdiğimiz için çok gururluyuz." dedi.

Sezon sonunda kariyerine nokta koyacak Melis Gürkaynak, "Kariyerimi böyle noktalamak benim için çok gurur verici. Ben voleybolda bir şey başardıysam eğer, bunu VakıfBank sayesinde yaptım. Hayatımda en çok gurur duyduğum şey VakıfBank'ta bunca yıl oynayabilmek ve daha sonra buranın kaptanı olabilmek. Bunun için kendimle gurur duyuyorum. VakıfBank'a teşekkür ederim." diye konuştu.

Sarı-siyahlı takımın oyuncularından Ayça Aykaç ise duygularını tarif etmekte zorlandığını dile getirerek, "İnanılmaz mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Çok zor bir iş başardık. Çok mutluyuz. Bu sene Imoco Volley ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da oynamıştık. Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Kendimizi 3-2'ye bile hazırlamıştık. Başarımızın sırrı takım olabilmek. Bunun karşılığını maçlarda alıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Oyunculardan Kübra Akman da çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bu kupayı almak, 5'te 5 yapmak için çok çalıştık. Ülkemize bu kupayı bir kez daha kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çok çalışıyoruz. Bizim gündüzümüz gecemiz yok. Kupayı çok hak ettiğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.