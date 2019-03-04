Vakıflar'dan futbol turnuvası

Vakıflar Arabahmet İyilik Evi çocukları “dostluk kazansın” sloganıyla futbol turnuvası düzenledi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mentör Derviş G. Zeybek karşılaşmalarda fair play örneği sergileyen çocukları tebrik ederek, çocukların bir yıl önce kavga etmeden oyun oynayamadıklarını ancak şimdi üç hafta sürecek bir etkinlik planlayabildiklerini ve birlikte harekete geçebildiklerini belirtti.