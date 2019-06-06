Veteranlar Sapanca’da yarışacak

Veteran Kuzey Kıbrıs masa tenisi şampiyonları 8-9 Haziran 2019 tarihinde Sapanca’da yapılacak olan Uluslararası Veteran Masa tenisi Turnuvasına katılacaklar.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun düzenlediği Veteran Kuzey Kıbrıs masa tenisi şampiyonları olan masa tenisçiler her biri kendi yaş grubunda olmak üzere 8-9 Haziran 2019 tarihinde Sapasnca’da yapılacak olan Uluslararası Veteran Masa tenisi Turnuvasına katılacaklar. Bayanlarda Hurey Cambaz,65-69 yaş grubunda Fadıl Olguner,40-49 yaş ghrubundfa Zekai Soyatlı ve 30-39 yaş grubunda Osman Yurtkan yarışacaklar. Veteran masa tenisçiler basına yaptıkları açıklamada Sapanca’da ilk üç derece için mücadele edeceklerini belirtirken, turnuvanın 30 Haziran’da Budapeşte’de katılacakları Avrupa Veteran Masa tenisi turnuvası öncesinde iyi bir hazırlık olacağını vurguladılar.