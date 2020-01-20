YDÜ-LAÜ maçı yarım kaldı

Basketbol Erkekler Süper Ligi’ne bu akşam (20 Ocak Pazartesi) Lefkoşa’da RA-25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında oynanan karşılaşma tamamlanamadı. Mücadelenin 4’üncü periyodunun başında şut saatinin (24 saniye) arızalanması sonucu duran mücadele, arıza giderilemediği için tamamlanamadı. Maçın bitimine 8 dakika 50 saniye kala duran mücadelede YDÜ’nün LAÜ karşısında 67-65 üstünlüğü bulunuyordu.

Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada arızanın yarın giderilmesi durumunda maç kaldığı yerden devam edecek.