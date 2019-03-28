Yücel Hatay'dan “Sporumuzda 11 Yıl”

Araştırmacı Spor Yazarı Yücel Hatay’ın üzerinde çalışmalarını tamamladığı “Sporumuzda 11 Yıl” isimli kitabı ile ilegili tanıtım gecesi gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Spor tarihinde 2008-2018 yılları arasında yaşanan spor olaylarından derlenerek hazırlanan Yücel Hatay’ın 20. Kitabı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yayını olarak KKTC Spor Dairesi Müdürlüğü’nün katkılarıyla basıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleşen tanıtım ve imza gecesinde konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu kendileri de dahil bir çok kişinin Yücel Hatay’ın kitaplarından yararlanarak bilgiye ulaştığını belirterek katkı koymaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Çelen Oben de konuşmasında kitap yazmanın sabır, zaman ve emek istediğini belirterek önemli bir eseri gelecek nesillere kazandırdığı için Yücel Hatay’a teşekkür etti.

Kitabın yazarı Yücel Hatay ise bu tür kitapların gelecek nesillere ışık tutması için hazırladığını kaydederek bugüne kadar 20 kitap yazdığını belirterek yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yücel Hatay geceye katılanlara kitabını imzalayarak hediye etti.

Yapılan açıklamada kitaba sahip olmak isteyenlerin Kıbrıs Türk SPor Yazarları Derneği’nden ücretsiz olarak temin edebileceği belirtildi.