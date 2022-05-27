Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor'un

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı.

Mücadelenin 1. dakikasında soldan ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Grandel'in yaptığı ikinci vuruşta ise kaleye paralel giden meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

14. dakikada gelişen Yukatel Kayrerispor atağında Mustafa Pektemek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak son anda araya giren Appindangoye'den döndü.

25. dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

33. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Carole'ün soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ramazan Civelek, ceza yayının sağ tarafında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

38. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına kale önünde müsait durumda bulunan Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

43. dakikada Yukatel Kayserispor ikinci gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda, top yan direğe çarparak dışarı gitti.

Yukatel Kayserispor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

60. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Gradel'in orta sahadan kullandığı uzun serbest atışta Yatabare, ceza yayı üzerinde topu kafayla Appindangoye'nin önüne indirdi. Appindangoye'nin ceza sahası içinde kaleci Lung ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

75. dakikada Sivasspor ikinci gole çok yaklaştı. Fajr'ın sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktadan kullandığı serbest atışa ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

81. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağdan ortasına ön direkte Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine plase vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümü

95. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gradel'in uzak köşeye şık vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2.

107. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Hosseini'nin sağ çaprazdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, yere çarpan meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 2-2.

113. dakikada Demir Grup Sivasspor üçüncü golü buldu. Fajr'ın ara pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Kayode, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Konate, altıpas içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk şampiyonluğunu elde etti.

Demir Grup Sivasspor, kupasını kaldırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1 berabere biten final maçında Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı. Futbolcular ile teknik heyet, şampiyonluk sevincini müsabakayı tribünde izleyen taraftarlarıyla da paylaştı.

Saha ortasında düzenlenen törende önce karşılaşmanın hakemlerine plaketleri takdim edildi, daha sonra madalya seremonisine geçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, Nuri Akın, İsmail Erdem ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın yer aldığı kupa töreninde, önce finalist Yukatel Kayserispor, ardından da şampiyon Demir Grup Sivasspor'un teknik heyet ve futbolcuları madalyalarını aldı.

Demir Grup Sivassporlu futbolcular Hakan Arslan ve Ziya Erdal, kupayı Ali Düşmez ve İsmail Erdem'in ellerinden alarak takım arkadaşlarının yanına götürdü. Kırmızı-beyazlılar birlikte kaldırdıkları kupayla poz verdi.

Büyük sevinç yaşayan Sivassporlu oyuncular, uzun süre sahadan ayrılmadı.

Finalin en değerlisi Lung

Ziraat Türkiye Kupası finalinin en değerli oyuncusu Yukatel Kayserispor kalecisi Silviu Lung oldu.

Finalde yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Lung, maçı takip eden basın mensuplarının oylarıyla en değerli oyuncu seçildi.