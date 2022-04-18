Zor hareketlerle yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon başkanlığı zor hareketler müsabakaları Cuma akşamı yapıldı.
Avrasya Taekwodo Merkezi’nde yapılan müsabakaları Masterler Öykü Ergin , Ali Uslu, Hakemler PınarAkarpınarve Ana tüysüz yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini düzenlenen törende Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verdi.
MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit 2.Spellane Gankama 3.Gülcan Abdullah
2.Kategori: 1.Berinay Babacan 2.Aslı İpek Kara 3.Esma Özbiçen
3.Kategori: 1.Hira Nur Şanverdi 2.Rojbin Özer 3.Tuba Şenel
4.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Daria Shymushevska 3.Sinem Kara
5.Kategori: 1. Nur Deniz Duran 2. Enise Püsküllü 3. Sevgi Yüksel
6.Kategori: 1.Süheyla Bölükbaşı 2.Defne Karam 3.Deniz Diren
7.Kategori: 1. Rezza Pormuhammedzade 2. Kerim Karpuz 3.Taner Kara
8.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Yusuf Seyhan Şen 3.Mahmut Colayır
9.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Stefania Gukovskaya 3.Zeynel Yıldırım
10.Kategori: 1.İgor Dergaus 2.Yuri Gukovski 3.Bahadır Bozbey
9.Kategori: 1.Sam Norozi 2.Münür Püsküllü 3.Sinan Kara
11.Kategori: 1.Ata Mehmet Aslan 2.Esat Yüksel 3.Serhat Yapar
12.Kategori: 1.Mehmet Çullama 2.Bora Kürşat 3.İhsan Borataş
13.Kategori: 1.Barış Erfinike 2.Gülşah Erfinike 3.Ahmet Günsoy