Zor hareketlerle yarıştılar

Zor hareketlerle yarıştılar
banner83
banner80

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon başkanlığı zor hareketler müsabakaları Cuma akşamı yapıldı.

Avrasya Taekwodo Merkezi’nde yapılan müsabakaları Masterler Öykü Ergin , Ali Uslu, Hakemler PınarAkarpınarve Ana tüysüz yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini düzenlenen törende Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verdi.

MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit 2.Spellane Gankama 3.Gülcan Abdullah

2.Kategori: 1.Berinay Babacan 2.Aslı İpek Kara 3.Esma Özbiçen

3.Kategori: 1.Hira Nur Şanverdi 2.Rojbin Özer 3.Tuba Şenel

4.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Daria Shymushevska 3.Sinem Kara

5.Kategori: 1. Nur Deniz Duran 2. Enise Püsküllü 3. Sevgi Yüksel

6.Kategori: 1.Süheyla Bölükbaşı 2.Defne Karam 3.Deniz Diren

7.Kategori: 1. Rezza Pormuhammedzade 2. Kerim Karpuz 3.Taner Kara

8.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Yusuf Seyhan Şen 3.Mahmut Colayır

9.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Stefania Gukovskaya 3.Zeynel Yıldırım

10.Kategori: 1.İgor Dergaus 2.Yuri Gukovski 3.Bahadır Bozbey

9.Kategori: 1.Sam Norozi 2.Münür Püsküllü 3.Sinan Kara

11.Kategori: 1.Ata Mehmet Aslan 2.Esat Yüksel 3.Serhat Yapar

12.Kategori: 1.Mehmet Çullama 2.Bora Kürşat 3.İhsan Borataş

13.Kategori: 1.Barış Erfinike 2.Gülşah Erfinike 3.Ahmet Günsoy

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: "Rus ordusu...
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: "Rus ordusu...
  1. Dünya
﻿