Kopenhag, Roma, Köln, İstanbul ve Ankara’da kişisel sergiler açan, resimlerinin içinde müzik dünyasının lirizmi olduğunu ifade eden sanatçı Suat Arıkan, KKTC’de ilk resim sergisini açtı. Sanat yönetmeni ve eski İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan’ın “Renk mi? Hiç sevmem” adlı resim sergisi, Lefkoşa’da Rüstem Art Galeri’de sanatseverlerle buluştu.

Kıbrıs Genç TV’ye sergisi hakkında özel açıklamalarda bulunan Suat Arıkan , sanat yönetmenliğinin ve opera sanatçılığın dışında resimin hayatında her zaman önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi ve KKTC’de ilk kez açmış olduğu sergi hakkında bilgiler verdi.

Arıkan, dünyaca ünlü İtalyan besteci Rossinin müziğinin resimlerinde kendisini çok etkilediğini söyledi.

Resimlerinin içinde müzik dünyasının lirizmi olduğunu ifade eden Suat Arıkan, müzikle resimin birbirini desteklediğini söyledi.

Arıkan, adamızın ve insanlarımızın kültür ve sanatdan uzak olduğunu düşünmediğini de belirtti.

Arıkan, sanatseverlere Kıbrıs Genç TV aracılığıyla mesajını da iletti.

Sanat eleştirmeni Nazif Bozatlı da Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına bir sanat eleştirmeni olarak eden Suat Arıkan’ın resim sergisini degerlendirdi.

Arıkan’ın resim sergisi 1 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.