İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon oranını yüzde 2.76 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, kurumun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayımladığı “2015=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyat Endeksi”nde, bir önceki aya göre yüzde 2.76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.79 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.22 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6.06 ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda gerçekleşti. Açıklamada diğer alanlar şu şekilde sıralandı:

“Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %5.31, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %4.64, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %4.44, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %4.22, Sağlık ana grubunda %2.14, Ulaştırma ana grubunda %1.29, Eğlence ve Kültür ana grubunda %1.11, Lokanta ve Oteller ana grubunda %1.08, Haberleşme ana grubunda %0.96, Eğitim ana grubunda %0.31 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %4.44 azalış gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 486 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 136 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %100.40 Salatalık, %34.31 Su Faturası (Belediye) ve %33.85 ile Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Kontörlü) olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %35.42 Roka, %23.16 Marul ve %19.27 ile Beyaz Lahana olmuştur.”