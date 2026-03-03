Siyasi Partiler Konseyi Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ülkedeki ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında Siyasi Partiler Konseyi toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katıldı.