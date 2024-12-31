Suriye geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra getirildi.

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Savunma Bakanlığına Ebu Kasra'nın görevlendirildiğini duyurdu.

Heyet Tahrir Şam'da da daha önce önemli görevlerde bulunan Ebu Kasra'nın, 8 Aralık'ta Baas rejimini deviren askeri operasyonu planlayan en üst komutanlardan biri olduğu belirtiliyor.

Askeri Operasyonlar Komutanlığı, 29 Aralık'ta Ebu Kasra'nın rütbesini Tümgeneral'e yükseltmişti.