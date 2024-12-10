Güney Kıbrıs’ta diplomasinin Suriye’deki rejim değişikliğinin ardından bölgede şekillenen gelişmeler ve Türkiye’nin Suriye’de elde ettiği görülen yeni rol nedeniyle hareketlilik içerisinde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Suriye’deki Gelişmeler Sürekli Takipte” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yabancı lider ve yetkililerle telefon görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı.

Suriye’deki son gelişmeler ile bu gelişmelerin genel anlamda bölgeyi nasıl etkilediğinin Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile Ürdün Kralı Abdullah arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ele alındığını yazan gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in konuyla ilgili açıklamasında Suriye’deki son gelişmeler ile bunların bölgeye olası etkilerinin görüşmede ele alındığını söylediğini iletti.

Letimbiotis görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alınması yanı sıra, kısa süre önce Rum kesiminde gerçekleştirilen görüşme ışığında iki ülke arasındaki ilişkilerin gözden geçirildiğini de belirtti.

Letimbiotis Hristodulidis ile Ürdün Kralı Abdullah’ın bölgede şekillenen gelişmelerle ilgili olarak sürekli temas içinde kalma konusunda anlaştıklarını da ekledi.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada sorunsuz bir siyasi geçiş dönemi yaşanmasını umduğunu belirtirken, AKEL ise açıklamasında Suriye’nin “yeni bir Irak” veya “yeni Libya’ya” dönüşmesi ihtimaliyle ilgili endişesini dile getirdi.

DİSİ partisi de açıklamasında Esad rejiminin çöküşünün Suriye’yi ülkenin vatandaşları açısından olumlu gelişmelere sürüklemesini umduğunu dile getirdi.

-Suriyeliler siyasi sığınma başvurularını geri çekmeye başladı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise haberinde Esad rejiminin çöküşü ile isyancıların hakimiyetinin Suriye’de yeni olgular meydana getirmesi yanı sıra Güney Kıbrıs’ın sığınmacı problemi konusunda da dengesiz bir durum yarattığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma başvurusunda bir miktar Suriyelinin göç müsteşarlığına gönderdikleri mektuplarla ülkelerine geri dönmek için başvurularının geri çekilmesini istediğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma başvurusunda bulunan diğer birçok Suriyelinin de bunu yapma konusunda niyet belirttiğini iletti.

Güney Kıbrıs’ta Suriyelilere ait toplam 14 bin 158 siyasi sığınma başvurusunun beklemede olduğunu yazan gazete, bu yıl 31 Ekim 2024 tarihine kadar 3 bin 715 Suriyelinin Güney Kıbrıs’a ulaştığını ve bunlardan 894’ünün KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a gittiğini iddia etti.

Haberde 19 Suriyeliye ait siyasi sığınma başvurusunun dün geri çekilmesi yanı sıra 3 ek koruma talebinin de geri çekildiği kaydedildi.