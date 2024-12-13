Suriye'de Rus birlikler, konuşlu oldukları başkent Şam ve Humus ilinden ayrılarak ülkenin batısındaki Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Hava Üssüne konvoy halinde çekiliyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Baas rejiminin düşmesiyle Suriye'deki Rus güçlerinin konuşlu oldukları Şam ve Humus'tan çekilmeleri sürüyor.
Rus askerleri, büyük ve kimisi zırhlı askeri araçların yanı sıra römorklu kamyonların bulunduğu konvoyla Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssüne gidiyor.
Rus askerlerinin konuşlandığı Hımeymim Üssünde uçak pistleri, hava savunma sistemleri ve önemli askeri teçhizat yer alıyor.