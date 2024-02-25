Lefkoşa'da Zahra Sokak ve Tanzimat Sokak’ta perşembe gecesi meydana gelen kalabalık kavga olayının ardından önceki tutuklamalara ek olarak dört kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 25 Şubat 2024 Gazetelerin manşetlerine göz atın - 25 Şubat 2024

Polis açıklamasında "halkta korku, dehşet ve endişe yaratacak şekilde, kanunsuz olarak toplanan şahıslarla ilgili ileri soruşturma" yapıldığı ve söz konusu soruşturma kapsamında aranan 4 kişinin daha [A.E (E-22), P.G (E-18), H.T (E-21) ve İ.C (E-24)] tutuklandığı belirtildi.

Olayla ilgili daha önce de 14 kişi tutuklanmıştı. Böylece kavgayla ilgili tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. 