Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), sosyal medyada kurum ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı hakkında yapılan yorumlarla ilgili yaptığı açıklamada, kamuoyunu yanıltan paylaşımların hem üretici ve tüketicilerin güvenini zedelediğini hem de kişi ve kurumların itibarına zarar verdiğini belirterek, bu tür açıklamaları doğru bulmadıklarını ifade etti.

SÜTEK’ten yapılan açıklamada, dün Güzelyurt’ta kayıtlı bir üreticinin sütünde yapılan laboratuvar analizleri sonucunda insan sağlığını tehdit edebilecek düzeyde antibiyotik kalıntısı tespit edildiği, bu nedenle söz konusu sütün imha edildiği ve üreticinin gerekli önlemleri alması konusunda uyarıldığı bildirildi.

Açıklamada, üreticilerden alınan sütlerin kalite ve hijyen kriterlerine göre değerlendirildiği, bu süreçte gelişmiş laboratuvarlarda düzenli sağlık ve hijyen kontrollerinin yapıldığı vurgulanırken, SÜTEK’in tüm üreticilere eşit mesafede durarak, şeffaflık ve iş birliği çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların kurum ve bakanlığı hedef alarak üreticileri kışkırtma ve itibarsızlaştırma amacı taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür yanıltıcı açıklamaların kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtilerek, üreticiler ve tüketicilerin güvenini sarsmamak adına SÜTEK’in sorumlulukla hareket etmeye devam edeceği vurgulandı.