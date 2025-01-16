Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlıkla ilgili modern ve yenilikçi vizyonu olmayan beş yıllık Kalkınma Planı’nın tam bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, “Bu plan, halk sağlığını hiçe sayan, sağlık sistemimizin köklü sorunlarına cesur çözümler bulan ve geleceğe dair umut verici hiçbir somut adım içermeyen bir belge niteliğindedir. Ülkenin sağlık sistemine dair çözüm odaklı bir vizyon sunmamaktadır.” değerlendirmesi yaptı.

Kalkınma Planı’nda Lefkoşa’ya modern yeni bir devlet hastanesi yatırımının yer almamasının “kabul edilemez” ve “hükümetin sağlık alanındaki önceliklerini tamamen yitirdiğinin en açık göstergesi” olduğunu kaydeden Dalkan, mevcut hastanenin fiziki koşullarının yetersiz olduğu ve kapasitesinin dolduğu belirterek, Lefkoşa’da yeni bir devlet hastanesinin hayati bir ihtiyaç olduğu vurguladı.

Planda genel sağlık sigortasına dair somut bir yol haritası bulunmamasının “hükümetin halkın temel sağlık hakkını ciddiye almaması” olarak değerlendirdiklerini söyleyen Dalkan, “Bu kadar hayati bir konuda belirsizliğin devam etmesi, halkı daha da büyük sorunlarla baş başa bırakacaktır. Sağlık hizmetlerine eşit erişim hakkı sözde kalmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

-“Bu vizyonsuzluk, toplumumuzun sağlıklı geleceğini tehdit etmektedir”

Dünyanın her yerinde modern sağlık sistemlerinin temelini oluşturan basamaklı sağlık hizmetleri sisteminin ülkede hala olmamasını eleştiren Dalkan, Kalkınma Planı’nın bu konuda da herhangi bir reform veya somut plan sunmadığını ifade etti.

Dalkan, hükümete “önleyici, koruyucu sağlık politikalarını göz ardı etme” ithamında bulunarak, koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili net bir plan olmadığını kaydetti. Dalkan, tedaviye dayalı sağlık sisteminin dayatıldığı ve vizyonsuzluğun toplumun sağlıklı geleceğini tehdit ettiğini belirtti.

E-devlet ve e-sağlık projelerine de değinilen Dalkan, “E-devlet ve e-sağlık projelerine yönelik olumlu adımlar olduğu belirtilse de, bu projelerin bitirilmesi uzun süredir beklenmektedir. Sürekli ertelenen bu proje ivedi hayata geçirilmelidir. Hep söylediğimiz e-reçete, ilaç takip sistemi artık hayata geçirilmeli, sözde kalmamalıdır.” ifade etti.

-“Girne ve Güzelyurt hastanelerinde gecikme kabul edilemez”

Girne ve Güzelyurt hastanelerinin inşaat süreçlerinin uzatılmamasının istendiğini kaydeden Dalkan, gecikmenin kabul edilemez bir noktaya ulaştığı ve bu projelerin acil zorunluluk olduğunu vurguladı.

Dalkan, sağlık hizmeti standardizasyonu ve kaliteden de bahsederek, “Özellikle yaşanan çok üzücü yenidoğan yoğun bakım sorunu sürecinde kalitenin artırılması ve standardizasyon ihtiyacı vurgumuz dikkate alınmamıştır. Kalkınma planında kalite, akreditasyon vb. herhangi bir plan ve proje bulunmaması kabul edilebilir değildir. Ayrıca hem kamu hem de özel hastanelerin önceden belirlenmiş standartlara uygunluğu düzenli denetlenmelidir. Bu noktada sağlık bakanlığı bünyesinde denetim birimi oluşturulması elzemdir.” şeklinde devam etti.

Hizmet içi eğitimlere önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Dalkan, Sağlık Bakanlığı bünyesinde güncel bilgi ve uygulamaları içeren eğitimlerle ilgili bir plan ve proje olmaması eleştirisinde bulundu.

Dalkan, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, 5 Yıllık Kalkınma Planı’nın sağlık alanına yönelik bu derece vizyonsuz, somut çözümlerden uzak ve halk sağlığını yeterince önemsemeyen bir belge olduğunu üzülerek belirtmek isteriz. Sağlık, toplumun anayasal hakkıdır ve bu hakkın korunması, hükümetlerin birinci önceliği olmalıdır. Ancak bu ‘kalkınma planı’, sağlığa yönelik hiçbir ciddi plan, proje veya iyileştirme içermemektedir. Hükümeti, halk sağlığını önceleyen, sağlık çalışanlarının sorunlarına duyarlı ve sağlık altyapısına yatırım yapan, sağlıkta erişebilirliği artıracak politikalar benimsemeye çağırıyoruz.”