Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, fizyoterapistlerin toplum sağlığının korunması ve bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasındaki rolüne dikkat çekti.
KTTB Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Ceyhun Dalkan imzasıyla yayımlanan mesajda, fizyoterapistlerin hekimlerin tıbbi yönlendirmeleri doğrultusunda tedavi planlaması süreçlerinde özveriyle görev yaptıkları vurgulanarak, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası oldukları belirtildi.
Mesajda, fizyoterapistlerin bilimsel bilgi, mesleki beceri ve deneyimleriyle disiplinler arası iş birliği içinde çalışarak sağlık sistemine önemli katkılar sunduğunu da kaydedildi.
Birlik, tüm fizyoterapistlerin gününü kutlayarak, çalışmalarında başarı diledi.