Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), çevre sağlığını tehdit eden unsurlara ve yapılması gerekenlere dikkat çekerek, çevre sağlığını ve temiz havayı korumanın ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Mert tarafından 26 Eylül Dünya Çevre Sağlığı Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Uluslararası Çevre Sağlığı Federasyonu’nun 2011 yılında ilan ettiği günün bu yılki temasının “Clean Air, Healthy People – Temiz Hava, Sağlıklı İnsanlar” olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, hava kirliliği, iklim değişikliği, su-gıda güvenliği gibi sorunların Kuzey Kıbrıs’ta da doğayla birlikte toplum sağlığını doğrudan tehdit ettiği belirtilerek, taş ocakları, fosil yakıta dayalı elektrik santralleri, egzoz dumanları, çöplük yangınları, kontrolsüz inşaat faaliyetleri ve kuraklığın hava kalitesi sorunlarını artırdığı ifade edildi.

- “Çevre sorunları; solunum yolu, kalp-damar hastalıkları, çocuklarda gelişim sorunları ve kronik rahatsızlıklarda artışa neden oluyor”

Tüm bu faktörlerin solunum yolu, kalp-damar hastalıkları, çocuklarda gelişim sorunları ve kronik rahatsızlıklarda artışa yol açtığı belirtilen açıklamada, mücadele için gerekenler şu şekilde paylaşıldı:

“Devletin yapması gerekenler: Hava kalitesi ölçüm istasyonlarını yaygınlaştırmak ve verileri şeffaf biçimde paylaşmak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak, taş ocakları, inşaat ve sanayi faaliyetlerini sıkı çevre denetimlerine tabi tutmak, çöplük yangınlarının önlenmesi için modern atık yönetim sistemlerini hayata geçirmek.

Kurumsal düzeyde yapılması gerekenler: Belediyelerin çevre temizlik ve atık yönetiminde etkin rol üstlenmesi, çevre örgütleri ve meslek birlikleri ile ortak projeler geliştirilmesi, trafikte toplu taşıma ve bisiklet kullanımını teşvik eden altyapılar kurulması.

Bireylerin yapabileceği katkılar: Gereksiz araç kullanımından kaçınmak, toplu taşımayı tercih etmek, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme önem vermek, enerji tasarrufunu günlük yaşamın bir parçası haline getirmek, çevre sorunları karşısında sessiz kalmamak, talepkâr olmak.”

- “Halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz”

Açıklamada, KTTB’nin son yıllarda, çevre sağlığına ilişkin raporlar hazırladığı, basın açıklaması ve eylemlerle kamuoyunu bilgilendirdiği, hükümete ve ilgili kurumlara resmi yazılarla öneriler sunduğu, talepte bulunduğu ve çeşitli platformlarda seslerini duyurmaya çalıştıklarını kaydedildi; sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı için mücadeleyi sürdürecekleri vurgulandı.