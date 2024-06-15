Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, mesaj yayımlayarak halkın Kurban Bayramını kutladı.

Taçoy, bayramların birlik ve beraberlik için güzel fırsatlar olduğunun altını çizdiği mesajında şunları kaydetti:

“Toplumları ayakta tutan en önemli unsur manevi değerleridir.

Bu manevi değerlerin en önemlilerinden olan Kurban Bayramı’nı idrak etmenin coşkusu ve mutluluğunu bir kez daha hep birlikte yaşıyoruz.

Bayramların en temel özelliği birlikte kutlanmasıdır.

Bayramlar uzakta olanları yakınlaştıran, aramızdaki mesafeleri aşmamızda bizlere sonsuz imkanlar sunan hayırlı bir gündür.

Tüm Müslüman Alemi gibi bizler de bu güzel ve hayırlı günü kutlayacağız.

Bu güzel günde sevdiklerimizi aramaktan geri kalmayalım. Hayatın verdiği koşuşturmanın getirdiği zorunlulukla yeterince yanında olamadığımız büyüklerimizin yanında olalım, onların gönüllerindeki yerimizin keyfini birlikte sürelim.

Bayramlar, mutluluktur. Ama hepsinden ötesi, bayramlar birlikteliğin öne çıktığı bir fırsattır.

Bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmadan, en büyük manevi değerlerimizden olan Kurban Bayramı’nı idrak ettiğimiz bu günlerde, başta tüm Müslüman Alemi olmak üzere, halkımızın ve Anavatan Türkiyemizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.

Yüce Allah’tan bizlere daha nice bayramlar nasip etmesini ve her günümüzün bayram güzelliğinde geçmesini dilerim.

Bu güzel bayram gününde, savaşın acılarını yaşamak zorunda kalan Müslüman kardeşlerimizin acılarının dinmesini niyaz ederken, bayramın tüm dünyaya mutluluk, barış ve huzur getirmesini temenni ederim..”