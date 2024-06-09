Ulusal Birlik Partisi(UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, KKTC vatandaşı iş insanı Simon Aykut’un Güney Kıbrıs’ta tutuklanmasının, Güney Kıbrıs’ın siyasi ve ekonomik engeller oluşturmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Taçoy açıklamasında, “Yine mülk meselesi, yine ekonomik engel oluşturma çabası. Önce Akan Kürşat şimdi Simon Aykut…” dedi.

İsrail kökenli ve KKTC vatandaşı olan Aykut’un, İskele bölgesinde inşaat sektörünün öncülerinden olduğunu kaydeden Taçoy, “Suçu ne? Rum malına yatırım yapmak. Bu bir suçsa eğer, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi daha çok kişiyi tutuklamak zorunda kalacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Dome Otel’in Kıbrıs Türkleri tarafından işletmeye açılmasından dolayı İngiltere’de 1987’de dava açıldığını kaydeden Taçoy, söz konusu davadan “O bölgede bir yönetim var ve aldıkları karara biz müdahale edemeyiz” sonucu çıktığına işaret etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tavsiyesi üzerine KKTC’de Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kurulduğunu kaydeden Taçoy, bir mülkle ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’ndaki süreç tamamlanmadan başka dava açılmasının yasak olduğunu kaydetti.

Hükümete çağrıda da bulunan Taçoy, “Hükümet devreye girmeli, gerçekleri gündeme getirerek gereğini yapmalı. Mümkün olan her platformda Güney Kıbrıs’ın yaptığının ne kadar hukuk dışı olduğu anlatılmalı. Ayrıca Kuzey’e uyguladığı yaptırımlara dünyanın nasıl seyirci kaldığı öne çıkarılmalı” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de desteklediği yönetim şeklinde, yapılan işler ve verilen koçanlarda herhangi bir sorun bulunmadığını kaydeden Taçoy, “Güney Kıbrıs tarafından yapılanlar sadece siyasi ve ekonomik engeller oluşturmak ve bundan kendileri adına sonuçlar çıkarmak içindir.” ifadelerine yer verdi.