Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, üllkede vizyon eksikliği yaşandığına işaret ederek, her konuda ciddi bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

“ülkenin adalete ihtiyacı olduğu bir yerde çivisi çıktı” diyen Taçoy, yasaların etrafından dolaşma alışkanlığının giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Hükümetin yaptığı bazı işlerin anlaşılmaz hallere dönüştüğüne işaret eden Taçoy, “T” izinleri konusunda son yaşananların da buna bir örnek olduğunu söyledi.

Hükümet ortağı bir bakanın hükümet ortağı diğer bakanın yaptığına karşı çıkıp rahatsızlık dile getirdiğine, izni veren makam olan bakanın ise “benim verdiğim liste bu değildi” dediğine işaret eden Taçoy, “o zaman geriye tek seçenek kalıyor. Demek ki onaylanan liste hükümet başı Başbakan tarafından hazırlanan listedir” dedi.

Taçoy, son verilen “T” izinlerinin kişilere göre gerekçelerinin açıklanması fikrine katıldığını belirterek, “ülkenin adalete ihtiyacı olduğu bir yerde çivisi çıktı” ifadelerini kullandı.

Hasan Taçoy, ülkede yasaları bozma yollarının sürekli arandığının altını çizerek, yasaların etrafından dolaşma alışkanlığının giderek yaygınlaştığını ifade etti.

“başka bir ülkede bir yasa yapıldığı zaman insanlar o yasa ile gurur duyar. Ama bizde tam tersi olur ve siyasetçi de bunu kendi vizyon defteri olarak kullanır” diyen Taçoy, vizyon defterinde “toplum için ne yapabilirim” yazılı olması gerekirken “şahıslara ne yapabilirim” diye yazmakta olduğunu söyledi.

Taçoy, “bir yasayı yaparız sonra da o yasayı delme yolunu ararız ve deldikten sonra da yasayı deldik diye de övünürüz” dedi.

Sadece “T” izni konusunda değil, izne bağlı diğer konularda benzer durumun yaşandığına değinen Taçoy, her konuda ciddi bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

200 kişiye daha tabanca izni verildiğini duyumunu aldığını ifade eden Taçoy, niçin..? Sorum: Niye..? Polise verilse anlarım. Bizim polisimizi hiç bir zaman için belinde tabanca ile görmedim. Ama onun dışında kişilere verilirse nedenini sorgularım. Ve tabii ki, kimlere..? Gerekçesini de bilmek isterim” dedi.

Herşeyin demokrasi kriterlerinin yerinde olmasından geçmekte olduğunun altını çizen Taçoy, “eğer bizler sahtekarlık, riyakarlık yaparsak ve demokratik kriterlere aykırı davramırsak başka unsurlara da göz yumarız. Demokrasiyi tescil etmek, demokrasinin yaşaması için koymuş olduğumuz kriterleri kabul etmek ile bunların hepsinin üstesinden gelmiş oluruz” dedi.

Hasan Taçoy, “UBP kendi içerisindeki demokratik kriterleri kabul etmezse eğer ve gereğini yapmazsa; kurultayı kim isterse kazansın; Ünal bey kazansın, Hasan kazansın ya da bir başkası kazansın, farketmez. Demokratik olarak geldikten sonra o makama saygıyla devam edersin. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Bizim bunları görmeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.