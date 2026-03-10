İsrail ordusunun İran’a başkenti Tahran’daki petrol tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından kentte gökyüzünün siyah dumanlarla kaplandığı belirtildi. Saldırıların yol açtığı patlamalar sonucu atmosfere yayılan zehirli maddelerin, şehirde "petrol karışımlı zehirli yağmur" yağmasına neden olduğu ifade ediliyor.

NBC News'e konuşan Tahran sakinleri, yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını ve nefes almakta güçlük çektiklerini belirtti.

Şehirde öğle saatlerinde karanlığın çöktüğünü ifade eden bölge halkı, havadaki keskin yanık kokusu ve ağızda bıraktığı acı tattan şikayet ediyor.

-Kimyasal yanık ve akciğer hasarı uyarısı

İran Çevre Koruma Örgütü, patlamalarla birlikte havaya büyük miktarda toksik hidrokarbon, kükürt ve azot oksit yayıldığı konusunda halkı uyardı.

Yapılan açıklamada, yağışların yüksek derecede asidik ve tehlikeli olabileceği, ciltte kimyasal yanıklara ve ciddi akciğer hasarına yol açabileceği belirtilerek vatandaşların sokağa çıkmaması istendi.

Tahran'ın kuzeyindeki Tecriş ve kuzeybatısındaki Şahran bölgelerinde bulunan petrol depolarında çıkan yangınlar kilometrelerce öteden görülürken, bazı cadde ve sokakların üzerinde siyah bir yağ tabakasının biriktiği gözlemlendi.

İran Dışişleri Bakanlığı ise saldırıları "kasten yürütülen bir kimyasal savaş" olarak nitelendirdi.