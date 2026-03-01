İran'ın başkenti Tahran'da sık aralıklarla patlamalar meydana gelirken kentte savaş uçaklarının sesleri duyuluyor.

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentin birçok noktasında patlamalar meydana geldi.

AA İran muhabiri, Tahran’ın kuzey, doğu ve batı kesimlerinin savaş uçakları tarafından hedef alındığını ve söz konusu bölgelerden dumanlar yükseldiğini aktardı.

Patlamalar öncesinde İran’a ait hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı ancak saldırılara engel olamadığı görüldü.

Tahran üzerinde zaman zaman savaş uçaklarının sesleri duyulmaya devam ediyor.

- İran devlet televizyonu: Yerleşkemizin bazı bölümleri ABD ve siyonist rejimin saldırılarına uğradı

İran devlet televizyonu, ABD-İsrail'in Tahran'daki Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin bazı bölümlerini hedef aldığını duyurdu.

Devlet televizyonunun canlı yayında gelişmeleri aktaran sunucu, "Biraz önce Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin bazı bölümleri düşman ABD ve Siyonist rejimin saldırılarına uğradı." ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrasında canlı yayının devam ettiği görülürken sunucu, saldırıyla ortaya çıkan muhtemel hasarın boyutlarının incelendiğini aktardı.

- İran basını: ABD-İsrail saldırısında Tahran'daki Gandi Hastanesi hedef alındı

İran basını, ABD-İsrail saldırısında Tahran'daki Gandi Hastanesinin hedef alındığını duyurdu.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, Gandi Hastanesi binasının bazı bölümlerinde cam kırıkları ve cephe hasarı oluştuğu görüldü.

Saldırı sonrası hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı ve sağlık ekiplerinin binada inceleme yaptığı aktarıldı.

Görüntülerde, hemşirelerin yeni doğan bebekleri hastaneden çıkararak başka yere nakletmeye çalıştıkları görüldü.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'da İran Kızılayı tarafından bugün de Kızılay binasının çevresi ile çeşitli hastanelerin saldırıların hedefi olduğuna dair görüntüler yayımlanmıştı.