TAK Yönetim Kurulu’na Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı temsilen, Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Selda İçer atandı.

Cumhurbaşkanlığı’nın bugün TAK’a gönderdiği konuyla ilgili yazısında, Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen TAK Yönetim Kurulu’nda görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Aydın Akkurt’un ve üye olarak görev yapan gazeteci Alihan Pehlivan’ın görevden alındıkları ve yerlerine Mutluyakalı ve İçer’in atandığı belirtildi.

Görevden almalar bugünden itibaren geçerli olurken, atamalar yarından itibaren yürürlüğe girecek. Atamalar ilgili yasa çerçevesinde 3 yıl süreyle geçerli olacak.

Cumhurbaşkanlığı yazısında Akkurt ve Pehlivan’a bundan sonraki süreçte başarı dileğinde bulunuldu.

Gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı, Kıbrıs gazetesindeki çalışma yaşamının ardından, muhabir, editör ve amir olarak 29 yılını geçirdiği TAK’tan geçtiğimiz Nisan ayı sonunda emekliye ayrılmıştı. 30 yılı aşkındır gazeteci olan Selda İçer de uzun yıllar BRT Haber Merkezi’nde muhabirlik ve ardından haber müdürlüğü yaptı. 3 yıl önce BRT’den emekli olan İçer, halen Kanal T’de Genel Yayın Koordinatörü olarak çalışıyor.

Ajans müdürüyle birlikte toplam 9 üyesi bulunan TAK Yönetim Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı 2, hükümet 2, anamuhalefet 1, BRTK 1, en fazla üyeye sahip sendika olan KTAMS 1, en fazla basın kartına sahip gazeteci örgütü olan K.T. Gazeteciler Birliği 1 üyeyle temsil ediliyor.