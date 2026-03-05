Yalan beyanda bulunarak bir taksi şoförünü dolandırdığı tespit edilen M.M.(E-22) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, M.M taksi şoförüne Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden Girne’ye taksi ile gitmek isteyen arkadaşının üzerinde TL para olmadığını, sterlin ile ödeme yapacağını ve para üstü istemeyeceğini söyleyerek; şoförün kendi banka hesabına 6.000 TL para havale etmesini sağladı. 19 Aralık'ta yaşanan olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.M. tespit edilerek tutuklandı.