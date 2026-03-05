Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümeti, akaryakıta yapılan zammı geri almaya ve konuyu yeniden değerlendirmeye çağırdı.

Bıçaklı yazılı açıklamada, “dünyadaki savaşı bahane ederek akaryakıta yapılan aşırı derecedeki zamlarla, hükümetin bütçe açıklarını vatandaşın sırtına yüklemeye çalıştığını” savundu.

“Enerji Bakanının bir gün önce akaryakıta litrede 2,5 TL oranında zam yapılacak” açıklamasını yaptığını, ancak bir gün sonra 6-7 TL zam yapılmasının kabul edilebilir olmadığını belirten Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Akaryakıta yapılan zam nedeniyle otomatik olarak bütün tüketim maddelerine bu zam fazlasıyla yansıyacak ve Hayat Pahalılığı bir anda tavan yapacak, halkımızın alım gücü ciddi oranda düşecektir. Bu nedenlerden dolayı akaryakıta yapılan bu astronomik zammın geri alınması için hükümeti bu konuyu yeniden değerlendirmeye ve bu yanlışı düzeltmeye davet ediyoruz.”