Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi Müdürlüğü 12 Şubat Pazartesi tarım ürünlerinde zarara neden olan ve insanlarla çiftlik hayvanlarına da çeşitli tehlikeli hastalık etmenleri bulaştırabilen fare ve sıçanlara karşı “Fare Mücadele Kampanyası” başlatacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılda iki defa olacak şekilde planlanan kampanya doğrultusunda tüm köylere fare zehirleri ücretsiz olarak verilecek.

Bu kampanya çerçevesinde her köye ayrılan fare zehirleri, ücretsiz olarak Kaza ve Bölge Tarım Daireleri’nden vatandaşlar tarafından teslim alınacak.

Teslim alınacak kaza ve bölge Tarım Daireleri, “Akdoğan Bölge Tarım Dairesi, Gazimağusa Kaza Tarım Dairesi, Geçitkale Bölge Tarım Dairesi, Girne Kaza Tarım Dairesi, Güzelyurt Kaza Tarım Dairesi, İskele Kaza Tarım Dairesi, Lefke Kaza Tarım Dairesi, Lefkoşa Kaza Tarım Dairesi, Mehmetçik Bölge Tarım Dairesi, Yenierenköy Bölge Tarım Dairesi” olarak açıklandı.

-“Zehirler, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlere, ağaç kovuklarına veya korunaklı yerlere konulmalı”

Üreticilere fare zehirlerini kullanırken doğaya zarar vermeden, tüm emniyet tedbirlerini alarak fare zehirlerini amacına uygun olarak kullanmaları çağrısında bulunulan açıklamada, zehirlerin, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlere, ağaç kovuklarına veya korunaklı yerlere konulması gerektiği vurgulandı.

Fare ve sıçanların doğal düşmanlarının korunmasının farelerle mücadeleye yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, doğal düşmanlar arasında; kara yılan gibi yılan türleri, baykuş türleri ve tilki yer aldığı ifade edildi.