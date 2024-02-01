Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilecek narenciyeye fumigasyon işlemi yapılması gerektiğini, bu işlemlerin limanda yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlık’tan TAK’a yapılan açıklamada, Türkiye, Irak, Azerbeycan ve Rusya’ya gidecek narenciyenin bu işlemden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Fugimasyon, ilaçlanacak olan malzemelerin bir poşet ya da kaplama içerisine yerleştirilip ilaçlı gazlarla haşerelerin yok edilmesi yöntemi olarak tanımlanıyor.

Yeşillenme hastalığına sebep olabilecek vektör (taşıyıcı böceği) ve yumurtasının fumigasyonla öldüğünün denemelerde görüldüğü kaydedildi. Söz konusu hastalığının ihracata engel olmaktan kalktığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, fumigasyon maliyetinin üreticinin tüccarla yaptığı anlaşmaya bağlı olarak ya üretici ya da tüccar tarafından karşılanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yeşillenme hastalığının ülkede henüz görülmediği ancak taşıyıcı böceğin tespit edildiği hatırlatıldı. Hastalığa vektör böceklerinin direkt neden olmadığı ancak bakteriyi ağaca taşıyanların söz konusu böcekler olduğu, dolayısıyla söz konusu vektörlerin hastalığın görüleceğinin habercisi sayıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, fumigasyon kamyonlar gemiye binmeden yapılıyor, işlemden sonra kamyonlar 24 saat bekletiliyor ve daha sonra ürün havalandırılarak gemiye yükleniyor.