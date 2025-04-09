Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “Asya Turunçgil Pisillidi (Diaphorina citri)” zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, her hafta düzenli olarak arazi incelemeleri (survey) yapıldığı ve parazitoit böcek Tamarixia radiata salımlarıyla zararlının popülasyonunun baskı altına alındığı belirtildi.



Açıklamada, Türkmenköy Tarımsal Araştırma İstasyonu bünyesinde kurulan böcek üretim tesisinde üretilen parazitoitlerin doğal dengeyi koruyacak şekilde doğaya salındıkları vurgulanarak, Nisan 2024’te başlayan salım çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 28 bin Tamarixia radiata doğaya bırakıldığı ifade edildi.



Ada genelinde yürütülen biyolojik mücadele faaliyetlerinin, oluşturulan “Biyolojik Mücadele Haritası” doğrultusunda planlandığı ve lokasyon bazlı olarak güncellendiğinin belirtildiği açıklamada, “Uzman ekipler tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen survey ve salım faaliyetleri neticesinde, zararlı popülasyonunun kontrol altında tutulduğu gözlemleniyor.” denildi.