Hükümetin hayvancılık politikalarını protesto için 9 gündür Lefkoşa’da eylem yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilileri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova katıldı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları başkanlığındaki hayvancılarla yapılan toplantı saat 16.00’da başladı.

Hayvancıların Lefkoşa’daki araçlı eylemi 9 gündür devam ediyor.