Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Meyve ve Sebze Toptancılar Birliği Başkanı Halil Kasap ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, sektörün güncel durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Bakan Çavuş, üreticiden tüketiciye kadar olan süreçte sektörün sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması için iş birliğinin önemine vurgu yaparak, sektör temsilcileriyle düzenli istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Meyve ve Sebze Toptancılar Birliği Başkanı Kasap ise, sektörde karşılaşılan zorlukları dile getirerek, çözüm odaklı adımlar atılması konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.