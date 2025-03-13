Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarım sektöründeki ekipmanların satışını yapan ve çiftçilere farklı alanlarda hizmet sunan Nalcı Tarım Merkezi’ni ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyarette tarımsal üretimde verimliliğini artırmaya yönelik ekipman ve makineler incelendi; üreticilerin ihtiyaçlarıyla ilgili çözüm önerileri değerlendirildi.

Ziyarette konuşan Çavuş, tarımsal mekanizasyonun artırılmasının ve üreticilerin modern ekipmanlarla desteklenmesinin tarım sektörünün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Çavuş, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu ekipmanlara ulaşımını kolaylaştırmak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla sektör temsilcileriyle iş birliği içinde çalışmalara devam edeceklerini de kaydetti.

Çavuş, tarım sektöründeki paydaşlarla yakın temas halinde olmayı sürdüreceklerini ve çiftçilerin rekabet gücünü artıracak her türlü yeniliğe destek vermeye devam edeceklerini de ifade etti.

Merkez yetkilisi Osman Nalcı da Çavuş’a HMS Tarım Ekipmanları başta olmak üzere modernleşen tarım aletleri, makineler ve sektördeki güncel teknolojiler hakkında bilgi verdi.