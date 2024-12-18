Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, balıkçıların sosyal sigorta prim destekleri ve balon balığı ödemelerini yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024’te Hayvancılık Dairesi'ne teslim edilen 11 bin 18 adet balon balığına karşılık, 37 balıkçı için Kooperatif Merkez Bankası'na 198.3 bin TL’lik ödenek yatırıldı.

Sigorta Primlerini yatıran 39 balıkçı için de, toplam sigorta prim yatırımlarının yarısına denk gelen 2.3 milyon TL’lik ödeme yapıldığı belirtildi.

Balıkçılar Kooperatif Merkez Bankası veya şubelerinden parasını alabilecek.