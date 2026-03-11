Taş ocaklarında denetimlerin daha etkin yapılmasını amaçlayan “Taş Ocakları Denetleme Kılavuzu” adlı kitap hazırlandı. Konuyla ilgili açıklama Jeoloji ve Maden Dairesi emekli müdürü ve Yerbilim Mühendisleri Odası’nın ilk başkanı, Maden Mühendisi Bektaş Göze’den geldi.

Bektaş Göze, taş ocakçılığının ülke açısından yaşamsal öneme sahip bir sektör olduğunu belirtti. Göze, Madenler ve Taş Ocakları Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana taş ocaklarının Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından denetlendiğini hatırlattı.

2016 yılında yürürlüğe giren tüzük kapsamında ise kamu görevlisi olmayan maden mühendislerinin de daire adına taş ocaklarında denetim yapmakla görevlendirildiğini ifade eden Göze, bu durumun dairenin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Hazırlanan “Taş Ocakları Denetleme Kılavuzu”nun amacı; denetimlerin belirli kriterler çerçevesinde yapılmasını sağlamak, çevreyi, çalışanları ve sektörü korumak ile sürdürülebilir taş ocakçılığı için kontrol ölçütlerini belirlemek.

Göze ayrıca, kitabın basımının Yerbilim Mühendisleri Odası’nın yaklaşan genel kurulu nedeniyle henüz yapılmadığını belirtti. Kılavuzun, üyelerin görüş ve önerilerinin de alınabilmesi amacıyla genel kurulda üyelere sunulacağı açıklandı.