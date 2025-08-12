Güney Kıbrıs'ta, Larnaka havalimanından bugün İngiltere’ye seyahat edecek iki Kıbrıslı Türk yolcunun tasarrufunda 75 karton sigara tespit edilmesi üzerine, söz konusu şahısların tutuklandığı haber verildi.

“Philenews’de” yer alan haberde yolcuların bilgilerine yer verilmezken, yolcuların tutuklandığı ve çıkarıldıkları Larnaka kaza mahkemesi tarafından 3 gün gözaltında kalmalarına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan haberde 8 Ağustos tarihinde gerçekleşen bir olayda ise İngiltere’ye seyahat edecek bir İngiliz vatandaşının tasarrufunda 70 karton gümrüksüz sigara yanı sıra 50 gramlık 40 paket gümrüksüz tütün ele geçirildiği kaydedildi.

Şahsın tutuklandığı ve ürünlere el koyulduğu belirtilirken, Larnaka Kaza mahkemesinin söz konusu kişinin 2 gün gözaltında kalmasına karar verdiği ifade edildi.

Larnaka havalimanında dün meydana gelen bir olayda ise Katar aktarmalı uçuşla Hindistan’dan Güney Kıbrıs’a giden bir Hint vatandaşının tasarrufunda Güney Kıbrıs piyasasında dağıtılmasına izin verilmeyen 6,84 gramlık 419 nikotin paketi ile 12,6 gramlık 40 nikotin paketi ele geçirildiği ifade edildi.

Yolcunun tutuklandığı ve daha sonra mahkeme dışı bir anlaşmayı kabul edip 900 Euro ödemesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.