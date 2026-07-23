Dikmen - Taşkent ana yolunun güney kısmındaki hurdalık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangınla ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığıdan yapılan açıklamaya göre yangın sonucu, 700 dönümlük arazi içerisindeki henüz sayıları tespit edilemeyen rulo balyalar, alıç ve zeytin ağaçları ile maki bitki ve anızlar yandı.

Açıklamada yangının çıkış nedeniyle ilgili şunlar kaydedildi;

"Yürütülen soruşturmada yangının, H.Ş.(E-69) ve C.Ş. (E-46)'nin konu arazi içerisine yetkili makamdan izinsiz yaptıkları eski maden tacirliği ile ilgili gerekli önlem ve tedbiri almadan, arazi içerisindeki kuru otların üzerine toplamış oldukları muhtelif hurdaların aşırı ısınması neticesinde kuru otların alev almasıyla yangının başladığı değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."